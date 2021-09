Oesters terug in de Rotterdamse haven Facebook

In de Rotterdamse haven zijn veel platte oesters aangetroffen. Volgens onderzoekers van Bureau Waardenburg, Wageningen Marine Research en Sas Consultancy is de vondst in het westelijke havengebied heel bijzonder.

1 / 1 De Pionnering Spirit in het westelijk havengebied, het gebied waar de oesters zitten. (Foto Kees Torn / Havenbedrijf Rotterdam) De Pionnering Spirit in het westelijk havengebied, het gebied waar de oesters zitten. (Foto Kees Torn / Havenbedrijf Rotterdam)

Platte oesterriffen kwamen tot begin 19e eeuw veelvuldig voor in de Noordzee maar zijn door overbevissing en milieuvervuiling grotendeels verdwenen. De schelpdieren komen nog maar beperkt voor in Nederlandse kustwateren en worden vooral gekweekt voor consumptie.

Onderzoekers vonden de oesters zowel aan een kademuur als op de havenbodem. Het aantal van gemiddeld acht per vierkante meter is bovendien nog vrij veel in vergelijking met de maatstaf van vijf oesters per vierkante meter die wordt aangehouden door het internationale samenwerkingsverdrag om het maritieme milieu in onder andere de Noordzee te beschermen.

Diepe haven

Dat de platte oesters in de Rotterdamse haven opduiken heeft vermoedelijk te maken met een combinatie van factoren. Zo is de haven vrij diep en ontbreekt het aan een sterke stroming. Ook de ondergrond zou uitermate geschikt zijn.

De oorsprong van de oesterpopulatie is nog onbekend. Ook is niet bekend of de oestersnog elders in de haven voorkomen. Dat moet na extra onderzoek duidelijk worden.

(ANP / JB)