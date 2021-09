Schuttevaer Premium Maersk wil deadline op gebruik fossiele brandstof Facebook

KOPENHAGEN 17 september 2021, 07:00

CEO Søren Skou van Maersk wil dat overheden zo snel mogelijk een datum vastleggen vanaf wanneer het niet langer mogelijk is een schip te laten bouwen met motoren die op fossiele brandstof lopen. Wat hem betreft is dat 2035. Skou verwijst naar de auto-industrie waar over een dergelijke datum al langere tijd wordt gesproken. Hij vindt dat als de wereld de schadelijke uitstoot wil stoppen, er desnoods van hogerhand ingegrepen moet worden. Maersk zelf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.