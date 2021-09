CMA CGM volop te zien in James Bond film ‘No Time To Die’ Facebook

Marseille 17 september 2021, 18:00

De Franse containerrederij is vanaf eind september volop te zien in de nieuwste James Bond film No Time To Die. Medewerkers van de rederij, twee CMA CGM schepen en meer dan 1.000 containers figureren in de film. CMA CGM is officieel partner van de nieuwe James Bond film.

1 / 1 Spectaculaire beelden vanaf het water. (Foto Danjaq, LLC and Metro-GoldwynMayer Studios Inc.) Spectaculaire beelden vanaf het water. (Foto Danjaq, LLC and Metro-GoldwynMayer Studios Inc.)

Verschillende acties in de nieuwe Bond film werden gefilmd op de Kingston Container Terminal van CMA CGM in Jamaica. Voor de film werden verder de CMA CGM Fort Saint Georges (2.260 teu) en de CMA CGM Fort de France (3.504 teu) gebruikt. Om de unieke samenwerking te onderstrepen formeerde Executive Officer Tanya Saadé Zeenny van de CMA CGM Group voor de ondersteuning bij het filmen een team van medewerkers afkomstig van het hoofdkantoor in Marseille en de containerterminals in Kingston en Duinkerk.

Mysterieuze schurk

In No Time to Die keert Daniel Craig terug voor zijn vijfde film als Ian Flemings James Bond 007. In de 25e James Bond-film heeft James Bond zijn turbulente leven als geheim agent achter zich gelaten en leidt hij een rustig bestaan op Jamaica. Dit rustige leventje wordt echter plotseling onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA agent Felix Leiter hem vraagt een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden. De missie die volgt blijkt verraderlijker dan gedacht en brengt Bond op het spoor van een mysterieuze schurk die gewapend is met levensgevaarlijke nieuwe technologie.

(Erik van Huizen)