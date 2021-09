Vijf vragen aan… adviseur vaarwegmarkering Henk Facebook

We spreken elke paar weken met een werknemer van Rijkswaterstaat. We stellen vijf vragen aan Henk van der Sluis, adviseur vaarwegmarkering bij Rijkswaterstaat. (Geen abonnee en u wilt dit artikel toch lezen? Klik dan hier.)

1 / 1 Henk van der Sluis. Henk van der Sluis.

Wat doet een adviseur vaarwegmarkering precies?

Als er iets moet gebeuren op het gebied van bijvoorbeeld betonning, geven de regio’s dat door aan ons. Dat vertalen wij in een opdracht richting het schip. We zorgen ook dat de juiste materialen aanwezig zijn op het schip. Wij hebben ook contact met aannemers voor vaarwegmarkeringen. Het is mooi werk. Elke dag krijg je meldingen binnen waar je iets mee moet. Tot 2012 heb ik zelf gevaren op een markeringsvaartuig. Nu werk ik vanaf het kantoor in Zeewolde.

Zijn er vaak aanpassingen nodig in de vaarwegmarkering?

Ja! Zeker bijvoorbeeld in de Waddenzee verlopen de geulen best vaak. Constant passen we dan de markeringen waar nodig aan. Wij zorgen zo voor een veilige en vlotte doorvaart voor de schippers. Als we de loodgegevens doorkrijgen, gaan we bepalen of er iets moet veranderen.’

Hoe veel schade aan de vaarwegmarkeringen heeft het hoge water van juli 2021 opgeleverd?

Op de Maas hebben we het zwaar voor de kiezen gehad. Heel veel markeringen zijn door het hoge water verdreven. Dus na dat hoge water moesten we flink aan de slag: gebroken ballenlijnen, kribbakens die omver lagen, we hebben alternatieve betonning neergelegd om toch de veiligheid te garanderen. Naar schatting is er 3 miljoen euro schade.

Wat is jouw rol op zo’n moment?

Er was veel kapot of van z’n plek. De vaarweg was gestremd, je gaat dan kijken welke meldingen zijn er. Dan ga je zorgen dat er zo snel mogelijk materiaal naar toe kan. Als de stremming voorbij is, kan het markeringschip direct beginnen. We hebben nog steeds niet alles kunnen herstellen.

Was dat hoogwater het heftigste wat je als adviseur het mee hebt gemaakt?

De kracht en de macht van het water is wel imposant. Maar ook tijden van ijs, daar heb je altijd veel werk aan. Dan moeten de boeien eruit vervangen voor ijsbestendige spullen. Dat zijn ook interessante zaken om mee te maken.

(René Quist)