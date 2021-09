Shell gaat grote fabriek voor biobrandstoffen bouwen in Rotterdamse haven Facebook

Olie- en gasbedrijf Shell gaat een grote fabriek voor biobrandstoffen bouwen op het terrein van zijn raffinaderij in Pernis. De fabriek in de Rotterdamse haven gaat 820.000 ton biobrandstoffen per jaar produceren, zoals duurzame vliegtuigbrandstof en biodiesel. Hoeveel Shell in de fabriek investeert, maakte het concern niet bekend.

Shell wil de hoeveelheid fossiele brandstoffen die het bedrijf produceert tegen 2030 met ruim de helft hebben teruggebracht. Daarvoor in de plaats moeten schonere brandstoffen komen zoals biobrandstoffen en waterstof. Om dat voor elkaar te krijgen bouwt het olie- en gasconcern zijn raffinaderijen om. De biobrandstoffabriek in Pernis moet in 2024 de eerste schonere brandstoffen produceren.

De biodiesel gaat Shell maken uit gebruikte kookolie, dierlijk vet en andere afvalstromen uit de industrie en landbouw. Dat kan eventueel worden aangevuld met koolzaadolie. Shell belooft geen palmolie te gebruiken voor zijn biobrandstoffen.

Het bedrijf verwacht dat 55 procent van de capaciteit zal worden gebruikt voor duurzame luchtvaartbrandstof en de rest voor biodiesel. Dat kan Shell nog aanpassen als de marktvraag anders is.

Shell is al een tijdje bezig met de omvorming van de raffinaderij in Pernis. Zo bouwt het bedrijf ook een waterstoffabriek in de Rotterdamse haven en werkt het aan de afvang en opslag van CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van brandstoffen en chemicaliën.

