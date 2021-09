Schuttevaer Premium NPRC vaart 270 miljoen kilo suikerbieten, grootste modal shift van laatste 10 jaar Facebook

ROTTERDAM 16 september 2021, 13:49

Binnenvaartcoƶperatie NPRC, bestaande uit 140 binnenvaartondernemers, is woensdag 15 september gestart met de grootschalige operatie om suikerbieten van Maastricht naar Oudenbosch (Noord-Brabant) te varen. In opdracht van Cosun Beet Company gaan de komende maanden 8 binnenvaartschepen in een pendel maar liefst 270.000 ton suikerbieten over het water vervoeren.