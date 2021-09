[VIDEO] Motorcrosser ‘vliegt’ tussen duwbakken Facebook

Twitter

Email Rotterdam 15 september 2021, 15:44

Een motorcrosser is van een schans in een duwbak gesprongen. Na een salto landde de motorcrosser in een tweede duwbak.

1 / 1 De vliegende motorcrosser waagt zich aan een salto. (Beeld Twitter) De vliegende motorcrosser waagt zich aan een salto. (Beeld Twitter)

Op een Twitter-video is te zien hoe de motorcrosser eerst snelheid maakt en vervolgens de schans op rijdt. Midden in de lucht maakt de crosser een achterwaartse salto. Tijdens de sprong wordt de crosser gefilmd door meerdere mensen, ook volgt een drone de sprong vanuit de lucht.

Als #Binnenvaart moet je toch wat bijverdienen

W😍W wat C😍😍L man pic.twitter.com/7SN2OQTZA7 — ⚓️🧚‍♀️Stientje🧚‍♀️⚓️ (@Vriendin_vann) September 15, 2021

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)