Sluis Bosscherveld in oktober drie weken gestremd

Sluis Bosscherveld in Maastricht is in oktober gedurende drie weken gestremd in verband met werkzaamheden. De werkzaamheden beginnen op 11 oktober en duren tot de laatste dag van die maand.

1 / 1 De 91 jaar oude sluis is een Rijksmonument. (Foto Rijkswaterstaat) De 91 jaar oude sluis is een Rijksmonument. (Foto Rijkswaterstaat)

Er wordt begonnen met het herstellen van de betonschade en het schilderen van de stalen onderdelen. Ook vinden er renovatiewerkzaamheden plaats aan beide heftorens. Idverde voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Voor schepen tot een lengte van 55 meter zijn er twee omvaarroutes mogelijk. Via het Albertkanaal en kanaal Briegden-Nederweert, diepgang 2,50 meter en via Wessem Nederweert Zuid Willemsvaart, diepgang 1,90 meter. Voor schepen langer dan 55 meter zijn er geen alternatieven.

De 91 jaar oude sluis is een Rijksmonument en gevestigd op het afvoerkanaal tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart.

(Jelmer Bastiaans)