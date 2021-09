Schuttevaer Premium Na vijf jaar is stoomsleepboot Noordzee weer varende Facebook

Den Helder 14 september 2021, 09:45

De 99 jaar oude stoomsleepboot Noordzee is weer in de vaart. Het schip werd op 11 september feestelijk in gebruik genomen op de Museumhaven Willemsoord te Den Helder.