Nieuw vlaggenschip Holland America Line bijna klaar voor vertrek

Het nieuwste cruiseschip van Holland America Line (HAL), genaamd Rotterdam, ligt momenteel bij de Felison Cruise Terminal in IJmuiden. Het schip is 297 meter lang en biedt plek aan 2668 passagiers.

Het 297-meter lange schip ligt momenteel in IJmuiden. (Ko van Leeuwen / Wandfoto.nl)

De Rotterdam is gebouwd op de Italiaanse scheepswerf Fincantieri in Marghera. Het is het zevende schip van HAL dat Rotterdam heet. De vorige Rotterdam werd in 2020, na 22 jaar verkocht aan Fred. Olson Cruise Lines. Dat schip vaart nu onder de naam Borealis.

Naast 297 meter lang is het schip 35 meter breed. In IJmuiden wordt het schip bevoorraad en komen de bemanningsleden aan boord. Het schip blijft tot maandagmiddag 13 september liggen, de geplande vertrektijd is 17:00.

(Jelmer Bastiaans)