Binnenvaart boos over langdurige stremming spoorbrug Van Harinxmakanaal: ‘De maat is vol’

LEEUWARDEN 13 september 2021, 18:00

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft vrijdag 10 september een brandbrief geschreven aan ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanwege de situatie bij de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden. Die brug is sinds 8 september gestremd tot nader order. De problemen bij de brug moeten volgens de briefschrijvers structureel worden opgelost door middel van de aanleg van een spooraquaduct.