Schuttevaer Premium Oss doet onderzoek naar ondieptes in de haven

OSS 10 september 2021, 07:00

De gemeentelijke haven van Oss en het kanaal er naar toe vertonen ondieptes waarvoor baggeren noodzakelijk is. Bovendien is de kleilaag van de bodem beschadigd en moet deze gerepareerd worden. Dat schrijven B&W van Oss in een raadsvoorstel. Ze vragen de gemeenteraad allereerst een bedrag van ruim een ton ter beschikking te stellen voor onderzoek.