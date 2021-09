Nieuw superjacht Feadship past maar net door Coenecoopbrug Facebook

Waddinxveen 10 september 2021, 11:01

Het nieuwe superjacht van Feadship, Project 822, is van het NMC-magazijn in Rotterdam naar Royal van Lent Shipyard op Kaag vervoerd. Hierbij werd het door een paar smalle passages gemanoeuvreerd.

1 / 1 Milimeterwerk in Waddinxveen. (Foto MediaTV) Milimeterwerk in Waddinxveen. (Foto MediaTV)

Over Project 822 is nog vrij weinig bekend, behalve dat het een 76-meter lang motorjacht is en dat het opgeleverd moet worden in 2023. Verdere details zijn er momenteel nog niet

Route

De route vanuit Rotterdam naar Kaag bracht het schip richting Gouda over de Hollandsche IJssel en de Gouwe. Toen het schip in Waddinxveen aankwam was het even zweten voor de aanwezige sleep- en duwboot. Het superjacht paste namelijk maar net door de Coenecoopbrug. In Boskoop paste het allemaal wel goed, en werden mooie plaatjes geschoten.

BOAT Awards

Eerder deze maand won Feadship een prijs voor een van hun superjachten. In de categorie displacement jacht boven de 3.000 GT was de Moonrise de winnaar. Het superjacht van Feadship is 100-meter lang en werd door de jury geprezen vanwege het exterieure ontwerp.

(Jelmer Bastiaans)