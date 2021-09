Lastig te blussen brand op schip in Moerdijk Facebook

Twitter

Email Moerdijk 10 september 2021, 11:42

De brandweer is op vrijdag 10 september bezig geweest met het blussen van een brand op het zeeschip LOA Fortune in het havengebied van Moerdijk. De lading multiplex is in het ruim van het schip gaan branden.

1 / 1 Het blussen gaat wel enkele uren duren denkt de veiligheidsregio. (Foto MaRicMedia) Het blussen gaat wel enkele uren duren denkt de veiligheidsregio. (Foto MaRicMedia)

‘Het gaat echt een paar uur duren voordat deze brand geblust is’, vertelt Louise Schneider, woordvoerder Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dat komt omdat de multiplex in het ruim zit. ‘Om daar bij te komen moeten eerst de containers van het dek worden gehaald.’

Schneider heeft nog geen melding gehad over rook- en/of stankoverlast. Zoals dat wel het geval was bij de brand in de An Chang in de Sint-Laurenshaven in de Botlek.

De LOA Fortune is een general cargo-schip dat vaart onder Panamese vlag.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)