Reclamebord Rotterdamsche Lloyd geveild voor 260.400 euro

Email DEN HAAG 09 september 2021, 11:00

Het reclamebord Rotterdamsche Lloyd is tijdens de Indonesische veiling van het Haagse Venduehuis voor 260.400 euro geveild. Het bord is in een uiterst zeldzaam goede staat.