Douwe Bob betaalde 550 euro boete voor aanvaring op de Waddenzee Facebook

Twitter

Email Harlingen 09 september 2021, 09:56

De Nederlandse zanger Douwe Bob heeft een boete van 550 euro moeten betalen voor een aanvaring tussen zijn motorjacht en een binnenvaartschip.

1 / 1 Douwe Bob is de artiestennaam van Douwe Bob Posthuma. (Foto Wikipedia) Douwe Bob is de artiestennaam van Douwe Bob Posthuma. (Foto Wikipedia)

Douwe Bob kwam in maart in aanvaring met een 135 meter lang binnenvaartschip. Na de aanvaring kreeg de zanger een proces-verbaal aan zijn broek vanwege gebrek aan goed zeemanschap. Hij voer namelijk in de mist zonder radar. De aanvaring had plaats tussen Harlingen en Kornwerderzand op de Boontjes.

Het jacht van Douwe Bob meerde destijds af in Harlingen, het 135 meter lange schip kon haar route vervolgen.

Een woordvoerder van OM Noord-Nederland heeft aan Shownieuws bevestigd dat de boete al betaald is.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)