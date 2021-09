Kraanmachinist laat van 38 meter hoogte theezakje in glas zakken Facebook

Twitter

Email ALMELO 07 september 2021, 10:55

Het is een grote hit op social media: vrachtwagenchauffeurs die al achteruit rijdend een theezakje in een kopje laten zakken. Bij Combi Terminal Twente (CTT) vonden dat ze niet achter konden blijven en lieten ze de kraanmachinist op de terminal een theezakje bevestigd aan een container met grote precisie in een glas zakken.

1 / 1 Met grote precisie laat kraanmachinist Patrick Wessels van Combi Terminal Twente zijn theezakje in het glas zakken. (Foto CTT) Met grote precisie laat kraanmachinist Patrick Wessels van Combi Terminal Twente zijn theezakje in het glas zakken. (Foto CTT)

‘Bij Combi Terminal Twente zijn we super trots op onze kraanmachinist Patrick Wessels’, deelt salesmanager Anne-Ruth Scheijgrond van CTT op social media. ‘Hij ging de uitdaging van de teabagchallenge aan met onze 38-meter hoge portaalkraan. En in één keer liet hij het theezakje aan de container in het kopje zakken.’

Overigens zijn het vooral vrachtwagenchauffeurs die op social media hun kunsten laten zien. De chauffeurs rijden met diverse combinaties voorzichtig achteruit om het theezakje in het glas te laten zakken.

En het blijft niet bij theezakjes. Zoals bij Van Wijhe Verf in het Gelders Nunspeet. ‘Wij hebben geen bakwagen of LZV, maar wij zetten dan ook geen thee’, meldt productiemanager Dennis Hage. ‘Wij hebben de teabagchallenge net iets anders uitgevoerd door onze topchauffeur Martijn Geertjes.’ In het filmpje doopt Geertjes vervolgens een kwast in een pot verf.

