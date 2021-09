Man (20) overleden na aanvaring motorboten op Maas bij Roermond Facebook

Een man die zondag zwaargewond raakte bij een aanvaring tussen twee motorboten op de Maas bij Roermond, is maandag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 20-jarige man uit de gemeente Maasgouw, aldus een woordvoerder van de politie. Een andere zwaargewonde, een vrouw, ligt in het ziekenhuis in Roermond.

De twee boten botsten zondag rond 15.30 uur op elkaar, waarna een van de boten zonk. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet, die de zwaargewonde man overbracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Bij de aanvaring raakten in totaal vijf mensen gewond.

Hoe de boten met elkaar in aanvaring zijn gekomen, wordt nog onderzocht. De gezonken boot zal worden geborgen, de politie heeft de andere boot al in beslag genomen voor onderzoek.

