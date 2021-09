Schuttevaer Premium Teakhout op Gorch Fock geval voor Hooggerechtshof Facebook

KARLSRUHE 05 september 2021, 15:00

Het teakhout dat is verwerkt in het opleidingsschip van de Duitse marine, de Gorch Fock, is afkomstig van illegale kap. Dat zegt het World Wildlife Fund (WWF) dat naar het ‘Verfassungsgericht’, het Duitse Hooggerechtshof in Karlsruhe is gestapt.