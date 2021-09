Reünie binnenvaartfamilie Westerbeek druk bezocht Facebook

De zevende Westerbeek familiereünie is 28 augustus een grootse bedoeling geweest. De schippersfamilie, allemaal afstammelingen van Jan Jacob Westerbeek, die destijds voer met de Risico van 206 ton, was aanwezig met 50 personen van drie generaties. De Risico bestaat nog steeds en heet nu Tatanka, met Doetinchem als thuishaven. Elke 3 jaar wordt de reünie georganiseerd door één van de leden van de familie, altijd op een andere locatie. Een verslag van de dag door familielid Jan Westerbeek leest u hier.

1 / 1 De binnenvaartfamilie Westerbeek bij elkaar. (Foto Jan Westerbeek) De binnenvaartfamilie Westerbeek bij elkaar. (Foto Jan Westerbeek)

Ditmaal was het in Blijham in de provincie Groningen, georganiseerd door Jan Jacob Westerbeek. Hij had 3 jaar geleden al aangegeven het feest te willen organiseren in het jaar dat hij 70 zou worden. Hij is de oudste zoon van Lykle Westerbeek (ex Risico), die weer een zoon was van opa Jan Jacob Westerbeek. Inmiddels telt de familie zo’n 200 nakomelingen.

Opa Jan Jacob trouwde met Johanna Feenstra op 18 augustus 1920. Zij kregen 11 kinderen waarvan er nu nog 2 in leven zijn, Geertje Pikaart-Westerbeek (ex Salute) en Jan Jacob Westerbeek (ex Viator). Deze kinderen kregen ook weer kinderen en veel van hen waren aanwezig op de reünie, allemaal nichten en neven van elkaar dus. Ook enkelen van de 2 generaties hierna gaven acte de presence, de jongste 7 maanden.

De weergoden waren ons gunstig gezind, want hoewel de zon ontbrak bleef het droog en kon men dus prima in de tuin aan de Achterste Rou 14 vertoeven.

Vanaf half 11 werd gestart met koffie en gebak, gevolgd door lunch met soep en broodjes en ’s avonds een warm en koud buffet. Er werd die dag veel gepraat, gelachen, gegeten en gedronken en er werden vele herinneringen opgehaald. Willem, jongste zoon van Lykle Westerbeek, gaf een genealogische lezing over de uitgebreide familie en er was ook een quiz waaraan fanatiek werd meegedaan. Als winnaars van de quiz kwamen uit de bus: Hans Pikaart (Factofour) en Willem Westerbeek. Het was een mooie en enerverende dag met veel indrukken.

Iedereen keerde in de loop van de avond weer huiswaarts of ging naar hotel, B&B, caravan of camper in de buurt. Een enthousiaste achterkleinzoon van opa, Christiaan Westerbeek, heeft toegezegd over drie jaar de volgende reünie te organiseren.

(Jan Westerbeek)