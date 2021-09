Berendsen (CDA) wil duidelijkheid van Europa over fosfine Facebook

Email Brussel 03 september 2021, 14:30

Wat zegt de Europese wetgeving over het gebruik van fosfine? Is de wet doeltreffend of moet die aangescherpt? Dat zijn de vragen die Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) stelt aan de Europese Commissie.

(Foto CDA)

De vragen zijn door Berendsen samen met de ASV opgesteld naar aanleiding van het voorval met de schepen met de fosfinelading. Berendsen noemde het eerder al ‘schandalig dat schippers in gevaar zijn gebracht.’

‘Het kan zijn dat de wetgeving niet scherp genoeg is of dat de controle en handhaving te kort komt’, zegt Berendsen over de oorzaak van het voorval. Om in de toekomst vergelijkbare incidenten te voorkomen wilt hij daar nu duidelijkheid over van de Europese Commissie zodat er dingen aangepast kunnen worden.

Goed fatsoen

Maar beantwoording op vragen en aanpassing van de wet, daar gaat tijd over heen. Een snellere oplossing volgens Berendsen is goed fatsoen. ‘Het is goed fatsoen dat ontbreekt. Het moet normaal zijn dat er duidelijkheid is over wat er in de lading zit.’ Wanneer er dan gevaar in de lading zit zijn er volgens de Europarlementariër twee oplossingen. ‘Of je geeft de lading niet mee of je brengt de schipper op de hoogte wat het gevaar is zodat er voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden.’

Anthony Boumans van OOC heeft laten weten dat er in Oss geen fosfine is gemeten tijdens de overslag van de trein naar de drie schepen.

(Jelmer Bastiaans)