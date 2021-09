Global Mercy bijna in Antwerpen Facebook

De Global Mercy, het tweede ziekenhuisschip van de organisatie Mercy Ships, komt in het weekend van 12 september aan in Antwerpen. Het vertrok in juli vanaf de werf in China. In Antwerpen zal het schip tot volgend jaar februari blijven liggen om te worden ingericht. Daarna, voordat het schip naar West-Afrika vertrekt, zal het twee weken naar Rotterdam komen en voor het publiek worden opengesteld.

Voordat het schip in Antwerpen arriveert zal het een kort bezoek hebben gebracht aan Malta, de vlaggenstaat van de beide Mercy Ships schepen.

In de eerste week van september passeerde het schip het Suezkanaal. De doortocht daarvan werd betaald door Egypte en Senegal. De Africa Mercy heeft dat laatste land een aantal jaren bezocht en duizenden patiënten behandeld. Ook de eerste aanloophaven wanneer het schip operationeel is, is de hoofdstad van Senegal, Dakar.

In Antwerpen wordt in de komende maanden alle medische apparatuur, de inrichting van de zes operatiekamers, de oog- en tandheelkundige klinieken, de 200 patiëntenbedden en het IT systeem aan boord gebracht en geïnstalleerd. Kort voor het vertrek naar Rotterdam zal het verder bevoorraad worden en komen de laatste bemanningsleden aan boord. Dat zijn er 641, vrijwilligers afkomstig van over de hele wereld. Het schip biedt in totaal plaats aan 950 mensen.

In Afrika wordt niet alleen medische hulp verleend, op het schip worden ook opleidingen verzorgd zodat lokale mensen, ook als het schip vertrokken is, een deel van de behandelingen kunnen uitvoeren.

