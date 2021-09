Berendsen (CDA): ‘Schandalig dat schippers in gevaar zijn gebracht’ Facebook

Het is schandalig hoe er met de veiligheid van de schippers is omgegaan in het fosfine-drama. Dat stelt Europarlementariër Tom Berendsen (CDA). Hij gaat deze week vragen stellen in Europa.

1 / 1 Dit weekeinde mogen de schepen lossen, ruim een maand later. (Foto AS Media) Dit weekeinde mogen de schepen lossen, ruim een maand later. (Foto AS Media)

‘Het is onacceptabel dat zij op hun eigen werkplek zo in gevaar zijn gekomen. Schippers moeten er van uit kunnen gaan dat ze veilig hun werk kunnen doen.’

Eind juli bleken drie schepen, Coby, Imatra en de Semper Spera een te hoog gehalte fosfine in de tarwelading aan boord te hebben. Dat wisten de schippers echter niet en daarmee waren ze in gevaar. De lading was afkomstig vanuit Polen en overgeslagen in Oss.

ASV wil actie

De ASV riep Berendsen op om vragen te stellen in Europa. Dat verzoek heeft hij ten harte genomen en in samenwerking met de vereniging is hij tot vragen gekomen. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk vandaag en anders morgen worden ingediend.

De vragen

Berendsen wil een oplossing zodat in de toekomst dergelijke problemen voorkomen worden. ‘Wat zijn de Europese regels omtrent het gebruik van fosfine en andere gevaarlijke stoffen. Moeten deze worden aangescherpt?’

Een ander mogelijke oorzaak moet volgens de Europarlementariër ook onderzocht worden. ‘De communicatie. Worden schippers wel voldoende ingelicht over wat er in hun lading zit. De informatievoorziening moet met het transport meereizen.’

(Jelmer Bastiaans)