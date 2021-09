Schuttevaer Premium BCTN Alblasserdam halte in ‘busverbinding’ voor containers Facebook

ALBLASSERDAM 02 september 2021, 08:00

Het BCTN-transferium in Alblasserdam is een vreemde eend in de bijt. Het is de enige terminal in zijn soort in het Nederlandse achterland. Terminalmanager Peter de Witte en CEO Joop Mijland beschrijven hun diensten als een ‘busverbinding voor containervervoer’. Met als belangrijkste pijlers: snelheid, betrouwbaarheid en kostenbesparing.