Rijkswaterstaat baggert vaargeul veerpont Grensmaas

De hoogwatergolf, die in juli door de Maas spoelde, heeft zoveel zand en grind op de bodem van de rivier meegesleurd dat de vaargeul van de veerpont tussen België en Nederland ter hoogte van Grevenbricht is dichtgeslibd. Het voet- en fietsveer kan daardoor niet meer varen. Rijkswaterstaat en de Belgische collega’s zijn druk bezig om de situatie te herstellen.

Rijkswaterstaat is bezig met het weer bevaarbaar maken van de vaargeul. (Foto Twitter / RWS Zuid)

Het veer bij het Zuid-Limburgse Grevenbricht maakt deel uit van veel wandel- en fietsroutes. Rijkswaterstaat baggert nu de vaargeul uit. De Vlaamse waterbeheerder De Vlaamse Waterweg herstelt schade aan de pont en haalt zand aan de Belgische kant van de vaargeul weg. Het is de bedoeling dat het karwei vrijdag klaar is, aldus Rijkswaterstaat.

Het hoogwater is voorbij, maar heeft wel haar sporen achtergelaten. Het eerste schadeherstelwerk is gestart op de Grensmaas, bij Grevenbicht vinden baggerwerkzaamheden plaats om de veerpont tussen Vlaanderen en Nederland weer in bedrijf te krijgen. https://t.co/MKhGkJTQrv pic.twitter.com/GhBK31KtYD

— RWS Zuid NL (@RWS_ZN) September 1, 2021