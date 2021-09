Schuttevaer Premium Aan de Reis: Lage tarieven en kalme markt Facebook

Rotterdam 01 september 2021, 15:30

Schippers hebben moeite met de lage tarieven en de kalme markt, want er is nog altijd leegvaart en enkele dagen wachten tussen reizen is voor velen de standaard. De waterstanden zijn lager dan vorige week, maar wel stijgende.