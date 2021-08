Rijkswaterstaat start tweede proefperiode langer liggen op ligplaatsen Facebook

Rijkswaterstaat start met de tweede fase van de proef voor het langer liggen. Schippers mogen dan opnieuw op een aantal locaties maximaal 14 dagen ligplaats nemen. De proef start op 1 september een duurt tot 1 december 2021.

1 / 1 De problemen met ligplaatsen voor de binnenvaart spelen al geruime tijd. De Maashaven in Rotterdam opnieuw ingericht om de binnenvaart weer plek te geven. (Foto Havenbedrijf Rotterdam / Ries van Wendel de Joode) De problemen met ligplaatsen voor de binnenvaart spelen al geruime tijd. De Maashaven in Rotterdam opnieuw ingericht om de binnenvaart weer plek te geven. (Foto Havenbedrijf Rotterdam / Ries van Wendel de Joode)

Dit is de tweede keer dat Rijkswaterstaat dit jaar kijkt naar de mogelijkheden rondom de ligplaatsen. De eerste keer kwam dit door de Coronacrisis. De verwachting was dat schippers door gebrek aan lading vaker langer op locatie moesten liggen.

Grotendeels dezelfde 3 x 24 uurs-ligplaatsen die onderdeel waren van de eerste proef zijn onderdeel van de tweede proef. Deze zijn gekozen op basis van suggesties van de binnenvaart, ligplaatsbeheerders en historische bezettingsdata. Er zijn twee bijzonderheden vergeleken met vorige keer. Bij Sas van Gent is er een locatie minder vanwege herstelwerkzaamheden aan de kade en bij Tholen is er juist meer plek.

Eerste proef

Van 10 januari tot 10 april 2021 vond een eerste proef plaats waarbij op ongeveer 20 locaties, de mogelijkheid werd geboden om langer te liggen dan 3 x 24 uur. De eerste proefperiode leidde tot de conclusie dat er op de proefplekken voldoende ruimte was voor langer liggen zonder dat de doorgaande vaart werd gehinderd in het nemen van rusttijd. In de meeste gevallen bleven schepen maximaal 6-7 dagen liggen.

En dan?

De binnenvaartsector pleit al geruime tijd voor langer liggen op ligplaatsen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat na de tweede proef de resultaten evalueren. Met de inzichten die daaruit voortkomen zal worden gekeken naar eventuele structurele mogelijkheden voor langere ligtijden.

(Jelmer Bastiaans)