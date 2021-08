Giek breekt, vrouw gewond Facebook

Een NH-90 reddingshelikopter van de Belgische luchtmacht heeft zaterdag een gewonde vrouw van boord getakeld vanaf een tweemaster op de Noordzee.

De heli van de basis in Koksijde werd opgeroepen omdat de vrouw rugletsel had opgelopen. Dat gebeurde toen een giek afbrak en op het dek terechtkwam. De vrouw werd daarbij geraakt. Ze was niet in levensgevaar maar moest wel naar een ziekenhuis. Ze werd met een stretcher van boord getakeld.

Ook een tweede opvarende ging mee met de heli. Het ongeval gebeurde op de historische replica Nete die dagtochten vaart vanuit Oostende. De bemanning van de helikopter krijgt veel lof toegezwaaid voor de winchactie, die veel vakmanschap vereiste vanwege de masten van het schip en de stevige zeegang.

