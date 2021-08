Wereldhavendagen staan voor de deur Facebook

Twitter

Email Rotterdam 30 augustus 2021, 20:00

Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen van 3 tot en met 5 september aanstaande. Schuttevaer zet de mogelijkheden voor u op een rijtje. Van rondvaarten tot fiets- en wandeltochten, maar ook een verrassende activiteit op een schip.

1 / 1 Na een jaar zonder fysieke evenementen zijn er dit jaar weer volop activiteiten in Rotterdam. (Foto AnneReitsmaFotografie) Na een jaar zonder fysieke evenementen zijn er dit jaar weer volop activiteiten in Rotterdam. (Foto AnneReitsmaFotografie)

Rondvaarten

Bezoekers kunnen tijdens de Wereldhavendagen met verschillende historische schepen een rondvaart te maken. De rondvaarten verschillen onderling niet veel. Ze nemen hun gasten mee langs de Erasmusbrug, de SS Rotterdam en geven een andere kijk op de skyline van Rotterdam. De rondvaarten worden gegeven met schepen uit de collectie van het Maritiem Museum in Rotterdam.

De volgende schepen geven een historische rondvaart: De Volharding 1, is één van Nederlands laatste op kolen gestookte stoomsleepboten. Het heeft een zeer krachtige triple expansie stoommachine, hetzelfde type als de stoommachine van de in 1912 gezonken Titanic. De Dockyard V was eigendom van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en diende eveneens als stoomsleepboot. Havendienst 20 en Havendienst 2 maken deel uit van een vloot havendienstboten die tussen 1950 en 1990 het beeld van de Rotterdamse haven bepaalden. De ‘Havendiensten’ deden dienst als patrouillevaartuig, blusboot en ijsbreker. Geen eigendom van het Maritiem Museum, maar tevens historisch is het passagiersschip Nehalennia waarmee ook een rondvaart mogelijk is.

Behalve de historische rondvaarten zijn er ook moderne schepen die rondvaarten aanbieden. Ook deze schepen nemen hun gasten mee door het centrum van Rotterdam. Bijvoorbeeld met Riviercruise Rotterdam of de Spido. Een luxe uitstapje is een drie uur durende rondvaart inclusief diner verzorgd door Wijnrestaurant Vineum op De Maze dat 30 jaar lang het directievaartuig was van het gemeentelijke havenbedrijf. In 2003 is het schip gerestaureerd tot salonboot.

Het aanbod voor rondvaarten diep in de zeehaven is een stuk beperkter. Dat kan alleen met de FutureLand Ferry. Die neemt passagiers mee naar de Tweede Maasvlakte en brengt ze oog in oog met de grootste containerschepen ter wereld.

Wandel- en fietstochten

Een andere manier om de haven en de regio te ontdekken is met de benenwagen. Er zijn verschillende wandelafstanden variërend tussen de 7 en de 38 kilometer. Ze leiden de deelnemers mee door het centrum van Rotterdam, Delfshaven en het Kralingse Bos.

Ook organiseert Havenbedrijf Rotterdam verschillende fietstochten over de Maasvlaktes. Zo is het mogelijk om met eigen fiets de Tweede Maasvlakte te ontdekken gedurende een tocht van 30 kilometer die de deelnemers langs vijf hotspots van de Tweede Maasvlakte brengt. Ook is er een tocht die aandacht geeft aan de natuur op de Maasvlaktes. Bij beide tochten is een gids aanwezig. Inside Rotterdam biedt ook fietstochten aan waarbij het mogelijk is een fiets te huren. Die beginnen meer in het stadscentrum dan de tocht van het Havenbedrijf.

Anders dan anders

Bekende zeesleper Fighter, die in 1987 als eerste ter plaatse was bij de gekapseisde veerboot Herald of Free Enterprise, ligt in Delfshaven. Het sleper heeft tegenwoordig een heel andere functie, ook tijdens de Wereldhavendagen. Theatergroep M.A. Intorno zal er een voorstelling op uitvoeren: de opera Pilgrimgirl. Deze opera gaat over de pelgrims die 400 jaar geleden besloten te vertrekken vanuit onder andere Delfshaven en tezamen op de Mayflower richting Amerika gingen. In de opera gaat het over een pelgrimgezin tijdens Thanksgiving en de onderlinge spanningen die er heersen tussen de gezinsleden afkomstig uit het verleden. En dat allemaal op die bekende zeesleper.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)