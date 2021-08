Massastranding bruinvissen op Wadden is ‘overweldigend’ Facebook

Twitter

Email Waddeneilanden 30 augustus 2021, 15:00

Het aantal dode bruinvissen dat de laatste dagen aanspoelt op de Waddeneilanden is ‘overweldigend.’ In Nederland is nooit eerder zo’n grote hoeveelheid volwassen dieren in één gebied gestrand. Waarschijnlijk komen er de komende dagen nog meer dode zoogdieren op de Waddenkust terecht, aangezien er ook dode bruinvissen op zee worden gezien.

1 / 1 Sinds afgelopen donderdag wordt SOS Dolfijn overspoeld met meldingen over gestrande dode bruinvissen op de Waddeneilanden. (Foto Twitter / SOSDolfijn) Sinds afgelopen donderdag wordt SOS Dolfijn overspoeld met meldingen over gestrande dode bruinvissen op de Waddeneilanden. (Foto Twitter / SOSDolfijn)

Woensdag hebben alle betrokken partijen overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij over een plan van aanpak, aldus onderzoeker en bioloog Lonneke IJsseldijk van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De dode bruinvissen spoelen sinds donderdag aan op de noordelijke stranden van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Hoeveel dode dieren er ondertussen zijn gestrand is volgens IJsseldijk nog niet bekend, maar het zijn er in elk geval vele tientallen. De dieren zijn al enkele dagen dood, aangezien ze in staat van ontbinding verkeren. Waar de dieren zijn gestorven moet uit onderzoek blijken.

SOS Dolfijn

‘Het is gezien de massastranding niet aannemelijk dat de bruinvissen zijn aangevallen door bijvoorbeeld zeehonden. We denken eerder aan een ziekte of iets met de voeding’, aldus IJsseldijk. Het centrum voor walvisachtigen in de Noordzee SOS Dolfijn sluit niet uit dat activiteiten op zee iets met de dood te maken hebben. SOS Dolfijn denkt dan aan de bouw van een windmolenpark of legeroefeningen boven de Waddenzee.

Sinds zondag worden de dode dieren geregistreerd en worden er monsters afgenomen. De monsters gaan in vriezers naar het onderzoekslaboratorium. Ook de maaginhoud van de bruinvissen wordt onderzocht. IJsseldijk: ‘Het is voor ons ook ongekend. Er is wel eens een massastranding van jonge dieren geweest, maar dat is ook een kwetsbare groep die niet altijd overleeft. Deze aantallen volwassen dieren die kennelijk rond hetzelfde moment zijn gestorven moeten we echt nader onderzoeken.’ Het is nog niet bekend wanneer er resultaten van de onderzoeken bekend zijn.

Lees ook:

(ANP / JB)