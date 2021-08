Schuttevaer Premium Minister trekt verplichte deelname pensioenfonds Rijn en binnenvaart in Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 27 augustus 2021, 10:23

Aan de verplichtstelling voor het pensioenfonds in de Rijn- en binnenvaart komt per 1 januari 2025 een eind. Dat heeft demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 24 augustus bekendgemaakt. Het uitstel geeft volgens het pensioenfonds ‘ruimte voor overgang naar eigentijdse pensioenregeling in lijn met Pensioenakkoord’.

1 / 1