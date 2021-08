Schuttevaer Premium Man overlijdt na beknelling op schip in haven Moerdijk Facebook

Een 59-jarige man uit Rotterdam is omgekomen bij een bedrijfsongeval in de haven van Moerdijk. Volgens de politie raakte een andere medewerker gewond. Die is naar een ziekenhuis gebracht.