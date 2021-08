Schuttevaer Premium Damen levert twee blusboten voor haven Hamburg Facebook

HAMBURG 26 augustus 2021, 07:00

Damen Shipyards heeft onlangs twee blusboten geleverd die via Flotte Hamburg in de haven van Hamburg worden ingezet. Flotte Hamburg is een dochtermaatschappij van Hamburg Port Authority (HPA) en ook eigenaar van loodstenders, peilschepen, ijsbrekers en baggervaartuigen.