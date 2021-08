Werfmedewerker brandt gaten in schip om brand te blussen Facebook

Een werknemer van een scheepswerf in Bremerhaven heeft door slim optreden geholpen een brand op een containerschip onder controle te brengen.

BOO2135 Fischereihaven Bremerhaven (Foto Wikimedia Commons/Martina Nolte)

Het 144 meter lange schip lag voor reparatie in een droogdok in de Fischereihafen in Bremerhaven. Door onbekende oorzaak was brand uitgebroken in de lashing store, de ruimte waar de trossen lagen opgeslagen.

Bij aankomst van de brandweer had de werf al maatregelen genomen om de brand te blussen. Een medewerker van de werf brandde meerdere gaten in de scheepshuid, waarna de brandweer het vuur van buitenaf met bluslansen onder controle kon brengen. Na een uur was de brand zover geblust dat brandweerlieden de brand van binnenuit konden bereiken.

