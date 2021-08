Wereldhavendagen nemen Rotterdam langzaam over Facebook

Containers van Maersk op Hofplein en een anker voor het Centraal Station. Met de Wereldhavendagen voor de deur wordt het centrum van Rotterdam beetje bij beetje overgenomen door de haven.

1 / 1 Anker voor het Centraal Station van Rotterdam. (Foto Jelmer Bastiaans) Anker voor het Centraal Station van Rotterdam. (Foto Jelmer Bastiaans)

Op 3, 4 en 5 september staat alles in Rotterdam in het teken van de haven. Van het stadscentrum tot en met Maasvlakte 2 zijn er activiteiten. Zo is er een foto-expo over werken in de Rotterdamse haven in het Maritiem Museum. Maar ook is het mogelijk met de FutureLand ferry of met je eigen fiets de Maasvlaktes te ontdekken.

In 2020 gingen de Wereldhavendagen niet door in verband met corona. Al was er wel een online programma. Dit jaar wordt ook rekening gehouden met corona. Zo zijn er verschillende livestreams en een online liveshow gepresenteerd door Richard Groenendijk. In 2019 kwamen er 345.000 bezoekers naar de havenstad tijdens de Wereldhavendagen.

(Jelmer Bastiaans)