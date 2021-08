Schuttevaer Premium Schuttevaer Motorenquiz 2021: Prijsuitreiking in motoren-Walhalla Facebook

PAPENDRECHT 24 augustus 2021, 07:00

De uitreiking van de Schuttevaer-SHVP Wisseltrofee aan de winnaar van de Schuttevaer Motorenquiz kon dit jaar gelukkig weer met publiek worden uitgereikt. Dat gebeurde als altijd in het motorenmuseum van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht. Binnenvaartschipper Erik Schumacher won voor de derde keer in 14 jaar. En driemaal is scheepsrecht, hij mocht de trofee definitief mee naar huis nemen.