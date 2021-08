[UPDATE] Tankers kop-op-kop, stremming voorbij Facebook

Oud-Beijerland 23 augustus 2021, 11:33

Twee binnenvaarttankers zijn kop-op-kop met elkaar in aanvaring gekomen op de Oude Maas. Beide schepen lekken gasolie. De vaarweg was daardoor voor een paar uur gestremd.

De Ursula Valentin was in afvaart richting Rotterdam en de Vacando in opvaart richting Dordrecht. Ter hoogte van het Spui zijn de schepen in aanvaring gekomen. Op MarineTraffic is te zien dat er veel schepen van Rijkswaterstaat aanwezig zijn bij het ongeval.

Beide schepen hebben schade aan het voorschip en er lekt gasolie uit beide schepen. Om de lekkage in te perken zijn er oliebooms om de schepen gelegd. ‘Een van de twee is ter preventie op een krib gevaren. Hierdoor ligt het voorschip nu hoger dan het achterschip. Dit voorkomt meer lekkage’, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Afgaande op MarineTraffic moet dit de Duitse tanker Ursula Valentin zijn. De Vacando kon eerst nog wel verder varen, maar werd uiteindelijk ook aan de wal gehouden.

De Oude Maas was gestremd, maar die stremming is om 10:30 opgeheven.

(Jelmer Bastiaans)