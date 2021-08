Schuttevaer Premium Olievervuiling uit gebroken bulkcarrier Facebook

De vorige week voor de kust van Japan vastgelopen 200 meter lange bulkcarrier Crimson Polaris (49.549 dwt), is in tweeën gebroken. Daardoor is een flinke olievlek ontstaan.

Aanvankelijk meldde NYK dat alleen een hoeveelheid houtsnippers door een scheur in de romp in de oceaan was terechtgekomen.