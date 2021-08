Schuttevaer Premium Kuehne pleit voor fusie Eurogate en HHLA Facebook

Hamburg 22 augustus 2021, 15:00

Klaus-Michael Kuehne pleit in een brief aan Hamburg en Bremen tot een fusie van de overslagbedrijven Eurogate en HHLA. Hier waren eerder al gesprekken over, maar Kuehne wil nu dat er haast gemaakt wordt.