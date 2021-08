Ever Given vaart weer door het Suezkanaal Facebook

Twitter

Email Suezkanaal 20 augustus 2021, 13:20

De Ever Given vaart momenteel weer door het Suezkanaal. Het containerschip, dat wereldwijd bekendheid verwierf bekend als ‘blokkeerschip’, is volgens Lloyd’s List onderweg naar Singapore voor reparaties.

1 / 1 De Ever Given bij aankomst in Rotterdam. (Foto Robin van den Bovenkamp) De Ever Given bij aankomst in Rotterdam. (Foto Robin van den Bovenkamp)

Het verhaal van de Ever Given is bij iedereen die niet onder een steen heeft geleefd bekend. Het schip blokkeerde dagenlang het Suezkanaal. Toen het eindelijk was losgekomen werd het door de Egyptische autoriteiten aan de ketting gelegd op de Bittermeren. Uiteindelijk kwam er een akkoord over de schadevergoeding en mocht het schip haar weg richting Rotterdam vervolgen.

Schuttevaer was aanwezig bij de aankomst van het wereldberoemde schip:

Het schip heeft haar lading containers gelost in Rotterdam en het Britse Felixstowe. Volgens Lloyd’s List heeft het nu geen containers meer aan boord. Op MarineTraffic is de route van het schip te volgen.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)