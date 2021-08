EU-financiering voor innovatieve binnenvaartoplossingen Facebook

European Inland Waterway Transport Platform (IWT) is op zoek naar binnenvaartondernemers die mee willen denken en testen. Het doel is om tot groene innovaties te komen.

1 / 1 Bekend voorbeeld van een schip met een innovatieve oplossing: de Antonie gaat op waterstof varen. Bekend voorbeeld van een schip met een innovatieve oplossing: de Antonie gaat op waterstof varen.

Het IWT is op zoek naar ideeën die kunnen bijdragen aan de vergroening van de binnenvaart, de modal shift, digitalisering en automatisering. Als binnenvaartondernemer is het mogelijk om mee te praten over mogelijke voorstellen. De voorstellen worden getest in pilot-vorm, hiervoor is het platform ook op zoek naar schippers die bereid zijn om nieuwe innovaties te testen. Daar staat een vergoeding van de kosten tegenover.

Op 10 september organiseert het IWT een informatie sessie.

14,9 miljard euro

De Europese Unie heeft dit jaar het lange termijn budget tot en met 2027 vastgesteld. Onderdeel hiervan is het Horizon Europe-programma. Daarin is 14,9 miljard vrijgemaakt voor innovatieve ideeën in transport, waaronder dus ook de binnenvaart.

Nederlandse versie

Eerder deze week heeft de maritieme maakindustrie negen projectvoorstellen ingediend voor de R&D-subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze voorstellen lopen uiteen van waterstof en methanol als scheepsbrandstof tot autonoom varen en van varen op wind tot de afvang van CO2. Hier is in totaal 150 miljoen euro beschikbaar voor de verschillende transportsectoren om tot innovatieve ideeën te komen.

(Jelmer Bastiaans)