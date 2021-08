Tien nieuwe straddle carriers voor ECT Delta Rotterdam Facebook

Twitter

Email Rotterdam 19 augustus 2021, 12:13

Tien nieuwe straddle carriers voor Hutchison Ports zijn aangekomen bij de ECT Delta-terminal in Rotterdam. Ook heeft het bedrijf 77 automatisch gestuurde voertuigen (AGV’s) en 15 multitrailer-trekkers (MTT’s) besteld.

1 / 1 De nieuwe straddle carriers van ECT Rotterdam zijn al aangekomen. (Foto ECT) De nieuwe straddle carriers van ECT Rotterdam zijn al aangekomen. (Foto ECT)

Straddle carriers worden ingezet op de terminal voor de afhandeling van het wegvervoer en voor het laden en lossen van de multitrailer-systemen, die voor intern terminaltransport worden gebruikt. De nieuwe straddle carriers maken deel uit van een uitgebreid investeringsprogramma voor de ECT Delta-terminal.

Nieuwe werknemers

Niet alleen is er bij ECT plek voor nieuw materieel, ook is de terminal op zoek naar nieuwe werknemers. Begin dit jaar is de werving begonnen om 120 nieuwe medewerkers aan te nemen. Daarvan zijn er intussen 60 aan het werk.

Samen met het verdiepen van de Amazonehaven moet het investeringsprogramma ECT Delta straks in staat stellen de groeiende vraag naar overslagcapaciteit aan te kunnen.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)