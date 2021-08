135-meterschip Variant niet welkom op vaarweg Lemmer-Delfzijl

Wat een kul uitspraak, een duwbak met Duwboot, heeft meer kans op een calamiteit, niet alleen omdat ze geen kopschroef heeft maar mede omdat de Duwboot en de Bak met koppeldraden aan elkaar zitten, en de Variant een geheel is, en de koppeldraden breken nog weleens.

Natuurlijk is er meer kans op schade bij een calamiteit door de vierkante kop, maar menig 110,00 meter schip heeft ook een vierkante kop.

Iki vindt het te gek voor woorden dat de Rechter op de stoel van de Schipper gaat zitten, zonder proefvaart en doorberekening van schade aan een object, met een Schip van 110,00 mtr. en 135,00 mtr. met beide een platte platte kop, niet zijnde een duwsteven.

Denk dat het er ook nog toe doet wat er in die platte kop voor constructie zit, en het is maar de pech hoe je tegen een object aan vaart.

En een ander het licht in de ogen niet gunnen gaat mij persoonlijk zeker te ver, we kunnen allemaal een groter Schip kopen, je moet alleen in het diepe willen springen, hij dorst dat, ik niet, veel sterkte Fam. Ten Haaf.