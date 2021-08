Schuttevaer Premium Containerhaven Ningbo-Zhoushan nog altijd deels op slot na coronabesmetting Facebook

Email NINGBO 16 augustus 2021, 13:45

De grote Chinese containerhaven Ningbo-Zhoushan nabij Shanghai is nog altijd voor een groot deel gesloten. Een van de terminals van de op twee na drukste haven ter wereld ging op last van de autoriteiten op slot toen bij een medewerker corona werd vastgesteld. Ondertussen groeien de zorgen over de impact van de sluiting op de handelsstromen in de regio.