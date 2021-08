Schuttevaer Premium Stadsgraanzuiger 19 keert in goede, maar niet in oorspronkelijke staat terug in museum Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 15 augustus 2021, 12:00

De restauratie van de laatste nog werkende stoomelevator, Stadsgraanzuiger 19, is in volle gang bij Talsma Shipyards in het Friese Franeker. Talsma is verantwoordelijk voor fase I van het omvangrijke project: het ijzerwerk en de conservering van het casco.