Schuttevaer Premium Stremming oostkolk sluis Weurt door aanvaring

Twitter

WEURT 12 augustus 2021, 17:25

De oostkolk van sluis Weurt is van dinsdag 17 augustus 07:00 uur tot donderdag 19 augustus 20:00 gestremd vanwege reparatiewerkzaamheden aan de kanaaldeur. Dit is het gevolg van een aanvaring op zondag 8 augustus. Op dit moment geeft Rijkswaterstaat geen verdere informatie over de aanvaring.