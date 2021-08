Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Hoog water, laag water, veel water! Facebook

ZWIJNDRECHT 12 augustus 2021, 10:00

De afgelopen weken hebben duidelijk in het teken gestaan van het hoge water dat ons, in deze bijzondere periode, voor hoog water dan, is overkomen. Een moment waarop projecten als ‘Ruimte voor de rivier’ en ‘Grensmaas’ hun nut hebben bewezen. Het was mooi te zien hoe op luchtfoto’s duidelijk sprake was van trajecten waar het water met de Maas meestroomde, doordat nevengeulen zijn aangelegd.