Schuttevaer Premium Grote controlecampagne stabiliteit zeeschepen Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 11 augustus 2021, 17:30

Inspecteurs van Port State Control gaan de komende drie maanden 10.000 inspecties aan boord van zeeschepen uitvoeren inzake stabiliteit. Dat hebben de overheden die lid zijn van de Tokyo en de Paris Memoranda of Understanding (MoU) afgesproken in de zogenoemde Concentrated Inspection Campaign (CIC) over stabiliteit.