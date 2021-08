Schuttevaer Premium Twee van de drie fosfine-schepen vertrokken Facebook

Het eerste fosfineschip Imatra is vrijdag 6 augustus vanuit Zwolle aangekomen bij het IJsseloog in het Ketelmeer om te worden ontgast. De Semper Spera is nu ook onderweg daar naartoe. Dit schip vaart alleen bij daglichten wordt dinsdag vergezeld door de Coby vanuit Utrecht.