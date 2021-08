5 vragen en antwoorden over de Haringvlietbrug

Ik heb begrepen dat die 17.741 bezwaarmakers géén beperking van het aantal rijbanen willen en de meesten ook niet een verlaging van de maximum snelheid.

De oplossing is eenvoudig.

De brug blijft tot de renovatie in 2023 zoals hij nu is.

Aan weerskanten van de brug komt een matrixpaneel dat aangeeft wat het kanspercentage is dat de brug door het verkeer instort.

Als dat percentage meer dan 50 % is komt er tevens de mededeling op te staan dat gebruik van de brug voor eigen risico is en indien deze instort de schade en de veroorzaakte doden en gewonden NIET de aansprakelijkheid van Rijkswaterstaat is.

Dit is dan de eigen verantwoordelijkheid van de burger, zoals het huidige rijksbeleid is.